"Инопланетянка": Алексей Панин показал лысую возлюбленную-трансгендера

Вчера, 23:17

Секс с собаками актер променял на любовь с женщиной-транссексуалкой. Панин представил своим поклонникам голую мужеподобную даму, которая стала близким для него человеком.

Алексей Панин показал новую возлюбленную-трансгендера. Актер-бисексуал давно известен своими выходками, которые граничат с сумасшествием. До 2013 года общественность считала Панина обычным семьянином, который воспитывает дочь, но после каминг-аута Алексей вышел за все существующие рамки приличия.

Сначала он записал на камеру секс с собакой. После он разгуливал по улице в женских чулках, при этом мастурбирую и кривляясь на камеру. Теперь же он показал лысую возлюбленную-транссексуалку. На своей странице в Instagram Алексей Панин опубликовал развратное фото голой женщины с мужскими чертами. На снимке возлюбленная актера полностью обнажена.

Подписчики страницы актера рассмотрели не только обнаженную грудь и промежность женщины, они смогли в деталях увидеть ее череп.

Признание Панина шокировало и удивило фанатов, которые даже в трудные периоды его жизни были рядом. Поклонники надеялись, что актер образумится и заведет семью с нормальной женщиной, но Панин перешел все границы и влюбился в девушку, которая похожа на представительницу прекрасного пола только благодаря наличию груди третьего размера.

Под фото новой возлюбленной Алексей написал, что восторгается этим человеком. Также он отметил, что не знает эту девушку, но поклонники раскусили его и поняли, что Панин начал отношения с женщиной с другой планеты. Подписчики страницы Панина в Instagram прозвали ее "инопланетянка".