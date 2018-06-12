Раздевающаяся Меган Маркл «выступит» в суде против Кейт Миддлтон

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Папарацци, у которых члены королевского семейства отсудили 100 тысяч евро в прошлом году, не согласны выплачивать необоснованно высокую компенсацию за публикацию обнаженных снимков герцогини, и для этого решили воспользоваться помощью новоиспеченной родственницы.

В материалах апелляционной жалобы «выступит» раздевающаяся Меган Маркл, фото и видео которой сотрудники скандального издания используют в суде против Кейт Миддлтон. По словам папарацци, если другие представители королевской семьи размещают свои обнаженные фотографии, значит они обычные люди, как и их родственники. Соответственно, компенсация для них должна оставаться на обычном уровне.

На самом деле, возмущенные решением суда сотрудники СМИ отыскали в Сети множество кадров и видео, находящихся в открытом доступе, где Меган Маркл раздевается, позирует в нижнем белье и совершает другие неприличные шалости. Папарацци надеются, что доказательства помогут им вместо 100 тысяч евро заплатить всего 100 евро, как и в обычных случаях, не связанных с королевской семьей.