VistaNews.ru


Раздевающаяся Меган Маркл «выступит» в суде против Кейт Миддлтон

Сегодня, 22:39

Папарацци, у которых члены королевского семейства отсудили 100 тысяч евро в прошлом году, не согласны выплачивать необоснованно высокую компенсацию за публикацию обнаженных снимков герцогини, и для этого решили воспользоваться помощью новоиспеченной родственницы.

В материалах апелляционной жалобы «выступит» раздевающаяся Меган Маркл, фото и видео которой сотрудники скандального издания используют в суде против Кейт Миддлтон. По словам папарацци, если другие представители королевской семьи размещают свои обнаженные фотографии, значит они обычные люди, как и их родственники. Соответственно, компенсация для них должна оставаться на обычном уровне.

На самом деле, возмущенные решением суда сотрудники СМИ отыскали в Сети множество кадров и видео, находящихся в открытом доступе, где Меган Маркл раздевается, позирует в нижнем белье и совершает другие неприличные шалости. Папарацци надеются, что доказательства помогут им вместо 100 тысяч евро заплатить всего 100 евро, как и в обычных случаях, не связанных с королевской семьей.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Меган Маркл и Кейт Миддлтон разделяют одну королевскую должность

Скандал в королевской семье: Меган Маркл не пригласила на свадьбу сестру Кейт Миддлтон

Кенсингтонский дворец: Отец Меган Маркл сам виноват, что не получил семейный герб

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Рекомендуем