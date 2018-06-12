«Стал больше и шире»: Звезда «Дома-2» увеличил свой пенис

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«Русский Кен» Егор Холявин перенес уже 16 хирургических вмешательств, которые сделали его неузнаваемым. Парень совсем недавно делился с журналистами, что готов пойти на очередную операцию, чтобы приблизиться к своей мечте.

«Русский Кен», звезда «Дома-2» снова обратился к медикам и увеличил свой пенис, об этом он задумался еще год назад, но только сейчас настроился на хирургическое вмешательство и хвастается результатом. «Он стал больше и шире на 3 сантиметра», - отмечает Егор. Еще какое-то время назад «русский Кен» делился, что 15 операций для него не являются пределом, и он готов продолжать, чтобы стать идеальным мужчиной.

На проект Холявин пришел несколько упитанным парнем, чем и запомнился зрителям, однако после ухода из шоу внешность парня начала кардинально меняться. Егор перенес липосакцию, изменил нос, подбородок и все лицо в целом, также сделал другие процедуры, а сейчас решился и вколол в свой детородный орган филлеры, чтобы сделать свое достоинство совершенным на свой взгляд.