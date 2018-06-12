VistaNews.ru


«Стал больше и шире»: Звезда «Дома-2» увеличил свой пенис

Сегодня, 22:13

«Русский Кен» Егор Холявин перенес уже 16 хирургических вмешательств, которые сделали его неузнаваемым. Парень совсем недавно делился с журналистами, что готов пойти на очередную операцию, чтобы приблизиться к своей мечте.

«Русский Кен», звезда «Дома-2» снова обратился к медикам и увеличил свой пенис, об этом он задумался еще год назад, но только сейчас настроился на хирургическое вмешательство и хвастается результатом. «Он стал больше и шире на 3 сантиметра», - отмечает Егор. Еще какое-то время назад «русский Кен» делился, что 15 операций для него не являются пределом, и он готов продолжать, чтобы стать идеальным мужчиной.

На проект Холявин пришел несколько упитанным парнем, чем и запомнился зрителям, однако после ухода из шоу внешность парня начала кардинально меняться. Егор перенес липосакцию, изменил нос, подбородок и все лицо в целом, также сделал другие процедуры, а сейчас решился и вколол в свой детородный орган филлеры, чтобы сделать свое достоинство совершенным на свой взгляд.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Пластические операции сделали Егора Холявина бесплодным

"Большой пенис и отказ от секса": Егор Халявин готовится к интимной пластике

"Дом-2": Егор Холявин растолстел и утратил звание русского «Кена»

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Рекомендуем