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Хейтеры: Антон Гусев стал похож на алкоголика

Сегодня, 05:15

Из-за спора бывший участник скандального реалити-шоу «Дом-2» Антон Гусев перестал брить усы и бороду, и, по мнению его хейтеров, стал похож на алкоголика.

С каждым днем общество начало замечать, что актер стал выглядеть хуже. В конце-концов мужчину сравнили с бомжом или алкоголиком. Также Гусев активно увлекается биологическими добавками, что тоже оставляет след на его лице.

Некоторые пользователи интернета сравнивают Гусева с Евгением Осиным, который известен страстной любовью к алкогольным напиткам. Некоторые советуют телезвезде обратить внимание на свой внешний вид.

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