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Джастина Бибера опять застукали с Хейли Болдуин

Сегодня, 00:45

Расставание с Баскин Чемпион пошло певцу на пользу, его уже успели подловить на интрижке с Хейли Болдуин. Они были «неразлучны» в Майами на выходных. Более того, их страсть к друг другу не уменьшалась и на людях.

Бибер и Болдуин присутствовали на церковной конференции VOUS в субботу и воскресенье, прежде чем отправиться в Фонтенбло вместе.

«Как только он добрался до Майами, Джастин и Хейли были вместе все время. Они присутствовали на конференции VOUS весь день, а затем тусовались вместе каждую ночь», - говорит источник из окружения певца.

Фотографии также показывают, что дуэт провел на балконе вместе все выходные дни. Джастина Бибера опять застукали с Хейли Болдуин. В воскресенье вечером Бибер и Болдуин отправились в Casa Tua на ужин, а затем в Лив, где они, по словам инсайдера, «праздновали до 3 часов утра, а затем отправились обратно в отель Джастина в той же машине».

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