Короткова из «Холостяка» встречается с братом Тимати

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После окончания шоу Дарья Клюкина и Егор Крид остались друзьями, однако девушка не долго грустила и нашла себе нового молодого человека - брата рэпера Тимати.

После окончания «Холостяка» многие разочаровались в шоу, назвав его постановкой, так как актеры в конечном итоге все же расстались. Крида обвинили во лживости. Однако есть и такие, которые верят в реальность шоу и говорят, что Егор и Даша вместе, но скрывают свои отношения от общества. Даже рэпер Тимати поинтересовался, когда Егор опубликует пост про Дашу. Однако ему не стоило спрашивать это через социальные сети, так как Даша нашла себе нового бойфренда в лице его брата. Поводом для таких слухов послужила совместная фотография Решетовой и Коротковой. Источники сообщают о том, что Дашу видели в сопровождении брата Тимати, который поцеловал девушку, а затем они вместе уехали на его машине.