Ярмольник прокомментировал смерть своего друга Бранда

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Актер поделился с журналистами, что с выдающимся хирургом дружил много лет. По его рассказу, врач однажды спасал Ельцина, когда политик находился в критическом состоянии.

Леонид Ярмольник решил не молчать и прокомментировал смерть своего друга Якова Бранда, который ушел из жизни на 64-году. Артист признался, что помимо спасения человеческих жизней и постоянной помощи окружающим, хирурга также интересовали кино и театр, и товарищ часто приходил поддержать Ярмольника.

Знаменитый актер сообщил, что всегда чувствовал себя спокойно, когда Бранд находился рядом.

«От него исходил какой-то правильный покой и умиротворение», - подчеркнул Ярмольник.

О смерти Якова Бранда стало известно накануне, причиной трагедии стала сердечно-сосудистая недостаточность.