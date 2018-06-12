VistaNews.ru


Ярмольник прокомментировал смерть своего друга Бранда

Сегодня, 18:43

Актер поделился с журналистами, что с выдающимся хирургом дружил много лет. По его рассказу, врач однажды спасал Ельцина, когда политик находился в критическом состоянии.

Леонид Ярмольник решил не молчать и прокомментировал смерть своего друга Якова Бранда, который ушел из жизни на 64-году. Артист признался, что помимо спасения человеческих жизней и постоянной помощи окружающим, хирурга также интересовали кино и театр, и товарищ часто приходил поддержать Ярмольника.

Знаменитый актер сообщил, что всегда чувствовал себя спокойно, когда Бранд находился рядом.

«От него исходил какой-то правильный покой и умиротворение», - подчеркнул Ярмольник.

О смерти Якова Бранда стало известно накануне, причиной трагедии стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Ярмольник спас бездомную собаку от смерти в Тюмени

Петросяна шокировала смерть Державина

Актёр Шлыков о дружбе с Муратовой : «Хорошо, что это было в моей жизни»

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Рекомендуем