VistaNews.ru


Анна Хилькевич рассказала о страшном диагнозе

Сегодня, 18:15

Звезда мечтает навсегда избавиться от рака. Хилькевич высказалась, что болезни это самое страшное, что есть на планете.

В своем Instagram Анна разместила фото с грустным выражением лица, чем удивила поклонников. В комментарии она рассказала о страшном диагнозе.

Анна Хилькевич написала: "Как же хочется, чтобы все были здоровы, не было болезней. А от страшного диагноза как онкология в ближайшем будущем не осталось и следа. Но пока лишь в силах -это работа над ее ранней профилактикой для более оперативного и позитивного лечения. Смотрела прямую линию с президентом, и узнала что на новую программу потратят около триллиона рублей, хорошо если бы были ещё программы, которые поддерживали бы взрослые и детские хосписы для неизлечимых людей о страшных диагнозах, которых все чаще встречаешь в ленте друзей или знакомых. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких".

Поклонников шокировали такие слова Хилькевич и они решили, что звезда сериала "Универ" сделала откровенное признание и рак с ней каким-то образом связан. Фанаты выразили надежду, что Анна и ее родные здоровы.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Анна Хилькевич показала первую фотосессию с дочкой

Анна Хилькевич мечтает стать мамой во второй раз

Анна Хилькевич с подругой "поугорала" над детьми

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Рекомендуем