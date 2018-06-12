Анна Хилькевич рассказала о страшном диагнозе

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Звезда мечтает навсегда избавиться от рака. Хилькевич высказалась, что болезни это самое страшное, что есть на планете.

В своем Instagram Анна разместила фото с грустным выражением лица, чем удивила поклонников. В комментарии она рассказала о страшном диагнозе.

Анна Хилькевич написала: "Как же хочется, чтобы все были здоровы, не было болезней. А от страшного диагноза как онкология в ближайшем будущем не осталось и следа. Но пока лишь в силах -это работа над ее ранней профилактикой для более оперативного и позитивного лечения. Смотрела прямую линию с президентом, и узнала что на новую программу потратят около триллиона рублей, хорошо если бы были ещё программы, которые поддерживали бы взрослые и детские хосписы для неизлечимых людей о страшных диагнозах, которых все чаще встречаешь в ленте друзей или знакомых. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких".

Поклонников шокировали такие слова Хилькевич и они решили, что звезда сериала "Универ" сделала откровенное признание и рак с ней каким-то образом связан. Фанаты выразили надежду, что Анна и ее родные здоровы.