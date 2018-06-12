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Райан Гослинг травмировался на съёмках нового фильма

Сегодня, 18:04

Актёр должен исполнить роль знаменитого астронавта NASA Нила Армстронга.

Райан Гослинг травмировался в США. Произошёл несчастный случай на съёмках нового фильма с участием знаменитости. Канадский актёр принимает участие в создании картины «Первый человек: Жизнь Нила Армстронга», где ему предстоит воплотить в жизнь образ первого астронавта NASA. Американская пресса пишет, что инцидент произошёл, когда Райан тренировался на специальном аппарате для развития вестибулярного аппарата. По некоторым данным, Гослинг получил сотрясение мозга первой степени. Отмечается, что в момент начала съёмок актёр уже чувствовал себя плохо, однако до конца не понимал, насколько серьёзными могут быть последствия. Сюжет фильма расскажет о выдающемся подвиге американских космонавтов, первыми ступивших на поверхность Луны. Премьера фильма намечена на осень 2018 года.

Ранее мы писали, что в Калифорнии задержали актера Винса Вона. Знаменитость застали пьяным за рулём автомобиля. За вождение в нетрезвом виде мужчине грозит приличный штраф и лишение водительских прав.

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