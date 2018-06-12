День России популярному певцу придется отметить в больничной палате и с лекарствами вместо шампанского, с рентгеном вместо селфи. Музыкант не упустил возможность поздравить земляков с праздником великой страны и принес извинения за отмененные концерты из-за пневмонии. Фанаты Билана обеспокоены состоянием его здоровья, поскольку болезненный вид артиста не внушает доверия.
Билан встревожил фанатов очередным видео из больницы, однако желание поздравить земляков с великим праздником взяло верх над болеющим пневмонией поп-исполнителем.
Бледность, истощенности и безынициативность стали причинами, по которым фанаты заподозрили неладное в состоянии своего кумира. Билан был вынужден отменить свое выступление.
Фанаты музыканта не смогли не отреагировать на болезненного кумира и оставили массу комментариев.
Среди которых: «Дима почему не отращиваешь волосы? Это влияет на здоровье или ты сам выбрал такую прическу???», «дорогой, спасибо! И тебя с праздником!! Ты выздоравливай, слушайся докторов, все остальное подождёт. Вот только что думала, как ты себя чувствуешь, стало ли полегче и вот ты всё рассказал. Спасибо тебе! Обнимаю)) С праздником!!!», «Дима, и Вас с праздником! Замечательные слова!!! Как хорошо - Вы выздоравливаете, очень-очень радостно».