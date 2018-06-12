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День России популярному певцу придется отметить в больничной палате и с лекарствами вместо шампанского, с рентгеном вместо селфи. Музыкант не упустил возможность поздравить земляков с праздником великой страны и принес извинения за отмененные концерты из-за пневмонии. Фанаты Билана обеспокоены состоянием его здоровья, поскольку болезненный вид артиста не внушает доверия.

Билан встревожил фанатов очередным видео из больницы, однако желание поздравить земляков с великим праздником взяло верх над болеющим пневмонией поп-исполнителем.

«С Днём России - Россия! Процветай, пожалуйста, и будь все лучше и лучше! Желаю тебе нового витка в развитии и курса только на мир !!!», - написал Дима в социальной сети.

Бледность, истощенности и безынициативность стали причинами, по которым фанаты заподозрили неладное в состоянии своего кумира. Билан был вынужден отменить свое выступление.

«Я немного заболел, вернее, не могу вылечиться от пневмонии! С выраженными симптомами 2 недели почти болело в груди - это после 2-х опэнейров, при температуре + 4/5 Градуса, и все время на ногах и на сцене! Обидно, что в Даугавпилс не попаду и не увижу завтра вас», - писал Билан своим поклонникам.

Фанаты музыканта не смогли не отреагировать на болезненного кумира и оставили массу комментариев.

Среди которых: «Дима почему не отращиваешь волосы? Это влияет на здоровье или ты сам выбрал такую прическу???», «дорогой, спасибо! И тебя с праздником!! Ты выздоравливай, слушайся докторов, все остальное подождёт. Вот только что думала, как ты себя чувствуешь, стало ли полегче и вот ты всё рассказал. Спасибо тебе! Обнимаю)) С праздником!!!», «Дима, и Вас с праздником! Замечательные слова!!! Как хорошо - Вы выздоравливаете, очень-очень радостно».