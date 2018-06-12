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Рэпер Баста посвятил песню жене на концерте в родном Ульяновске

Сегодня, 17:36

Удовлетворенные поклонники выразили слова благодарности своему кумиру. Поздравить супругу с годовщиной свадты музыкант решил оригинально с места своего выступления. Подарок для жены высоко оценили земляки Басты.

Рэпер Баста посвятил песню жене Лене на концерте в родном Ульяновске. В социальной сети появилась тематическая запись, в которой указано, что популярный исполнитель Василий Вакуленко вновь сорвал овации и собрал полный зал на очередном концерте.

Выступление Басты прошло в романтическом ключе. В начале концерта один из поклонников его творчества воспользовался случаем и сделал предложение своей девушке со сцены.

В комментариях фанаты оценили проведенное мероприятие: «Клааасс, спасибо,прокачал этот город», «Вася тебе ни какие премии муз-тв не нужны, народная любовь это самое главное», «сколько народу Баста собирает. Каждый день концерт. Сдохнуть можно с такой скоростью энергию отдавать) Отдыхал бы хоть по 2-3 дня между концертами».

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