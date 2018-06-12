Беременная Бузова подтвердила новый роман

Сегодня, 17:09

Оля скрывает от лишних глаз нового любовника. Звезда не хочет, чтобы отношения с молодым ухажером закончились как семейная жизнь с Тарасовым, которую она выставляла на показ.

В своем "сториз" в Instagram беременная Ольга Бузова подтвердила догадки поклонников, что у нее есть тайный любовник. Она разместила короткое видео, на кором она с непривычно растрепанными волосами и без макияжа. В комментарии звезды "Дом-2" отметила "Хочу, чтоб меня мой мужчина любил такой. Маленькой, лохматой и не на сцене".

Всем сразу стало понятно, что у Бузовой новый роман. Также звезда подтвердила, что ждет ребенка. Она решила приоткрыть занавес тайны в своей личной жизни намеками. На новом фото в Instagram Бузова открыто сообщила, что ждет ребенка. К комментарию она прикрепила эмодзи в виде лица маленькой девочки. Не сложно догадаться, что по примеру бывшего мужа Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко Ольга решила завести семью и родить дочь.