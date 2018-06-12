Экстрасенс: Бледанс скоро родит ребенка и выйдет замуж

Эвелина сообщила подписчикам, что вскоре состоится анонс шоу «Человек-невидимка» с ней в качестве приглашенной гостьи. Необычный сюжет прольет свет на жизнь артистки и расскажет, кто станет ее новым мужем, и когда родится общий малыш. Для этого Эвелина воспользуется тотемным животным – ланью.
Бледанс раскрыла результаты своего похода к гадалкам. Телеведущая посетила очередной эфир программы «Человек-невидимка» в качестве гостьи.
Экстрасенс рассказал, что Бленданс родит здорового ребенка и выйдет замуж за богатого мужчину. Также она намекнула на то, что программа будет «бомбическая», а реакцию экспертов на фото в человека, с которым провели вместе 130 программ, можно увидеть в сториз Бледанс.