Экстрасенс: Бледанс скоро родит ребенка и выйдет замуж

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Эвелина сообщила подписчикам, что вскоре состоится анонс шоу «Человек-невидимка» с ней в качестве приглашенной гостьи. Необычный сюжет прольет свет на жизнь артистки и расскажет, кто станет ее новым мужем, и когда родится общий малыш. Для этого Эвелина воспользуется тотемным животным – ланью.

Бледанс раскрыла результаты своего похода к гадалкам. Телеведущая посетила очередной эфир программы «Человек-невидимка» в качестве гостьи.

«Сколько же всего интересного я услышала. Из самого: что скоро новый муж и возможно ребенок, а восхищённых мужчин столько, что в колоде гадалки Аиды не хватило карт и что надо меньше пахать как лошадь , имея тотемное животное изящную лань. А узел я завязала крепкий, но бесполезный. Сила есть ума не надо», - сообщила Эвелина.

Экстрасенс рассказал, что Бленданс родит здорового ребенка и выйдет замуж за богатого мужчину. Также она намекнула на то, что программа будет «бомбическая», а реакцию экспертов на фото в человека, с которым провели вместе 130 программ, можно увидеть в сториз Бледанс.