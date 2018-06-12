Гарик Мартиросян обвинил Харламова в лени

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Бывший ведущий Comedy Club резко отозвался о Харламове. Он считает, что Гарик не полностью отдается работе.

Юморист Гарик Мартиросян упрекает своего коллегу в том, что тот ленивый и имеет не правильный подход к работе. Свое рассуждение он сказал на развлекательном телешоу GazLive, основателем которого является талантливый рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста.

Во время разговора Мартиросян подметил, что Харламов - это один из самых талантливых комиков, но есть множество тех, кто прилагает больших усилий для продвижения карьеры.

«Я считаю, что Бульдог ленивый и из 100% усилий, прилагает всего лишь один процент. Конечно, он работает, но ему не хватает ответственности. Приложил бы больше сил, то стал бы номером 1 в своем деле», - сказал Мартиросян.

Такие же качества в своем муже видит Кристина Самус. На своей страничке в Instagram супруга не раз писала о том, что Гарик неисполнительный и медленный. Но это она преподносит в шутливой форме, и пишет, что его хорошие черты характера возмещают эти недостатки.