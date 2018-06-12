"На зло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

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Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь ее бывший муж и его новая супруга Анастасия Костенко ждут ребенка.

На странице Ольги Бузовой в Instagram появилось новое завораживающее фото, где певица изображена в образе мечтательной феи. В комментарии звезда "Дом-2" написала: "Я жду тебя". Такое краткое послание привлекло внимание фанатов. Многие в шутку решили, что комментарий Бузовой направлен именно прибавлению в семействе бывшего мужа Дмитрия Тарасова.

Продолжение... Беременная Бузова подтвердила новый роман Оля скрывает от лишних глаз нового любовника. Звезда не хочет, чтобы отношения с молодым... Поклонники решили, что она ждет ребенка Анастасии Костенко, которая родит уже в самое ближайшее время. Такие мысли подписчиков подтверждает и эмодзи с лицом маленькой девочки рядом с комментарием. Размышления подтолкнули фанатов на мысли, что Бузова беременна.

Однако Ольга не рассказывает, есть ли у нее ухажер или молодой человек, но неоднократно в Instagram она демонстрировала дорогие подарки и шикарные букеты цветов. Фанаты догадались, что Бузова ждет ребенка от тайного поклонника. Новое фото Ольги подтвердило догадки подписчиков. Для снимка 32-летняя Бузова надела блузку свободного кроя, которая с легкостью скрывает живот. В последнее время было заметно, что звезда "Дом-2" поправилась и у нее появились "пухлые щеки".

После трагического развода Ольга Бузова решила не афишировать свою личную жизнь, и это не удивительно, ведь ее семья распалась именно из-за чрезмерного внимания посторонних. Преданные поклонники уверены, что после новости о беременности Костенко Бузова срочно решила завести ребенка на зло бывшему.

Недавно Ольга Бузова высказалась по поводу девушек, которые уводят женатых мужчин из семьи. Таким образом звезда "жестоко облила грязью" нынешнюю жену Тарасова.