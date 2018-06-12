Лена Миро: Врач диагностировал у Ольги Бузовой страшное заболевание

Сегодня, 18:00

Блогер Лена Миро в своем микроблоге сообщила, что врач заочным образом, исходя из видео и фото, диагностировал у Ольги Бузовой страшное заболевание. По информации Миро, ведущая «Дом-2» болеет сифилитическим ларингитом.

Лена Миро заявила, что Ольге Бузовой необходимо срочное лечение, поскольку она больна сифилитическим ларингитом. По словам Миро. Такой вывод сделала её знакомая доктор, которая услышала, как Бузова поет без фонограммы. Стоит отметить, что сама Ольга Бузова пока никак не прокомментировала статью блогера, как и якобы свой диагноз.

«Диагноз, который поставила Оленьке врач, страшный. И звучит ужасно, и, что ещё хуже, является фактически приговором. У неё сифилитический ларингит. Да, бледная трепонема, как теперь можно смело называть Бузову, бактерия чрезвычайно опасная. Если не начать срочного лечения, дело закончится плохо», - заявила Миро в своей статье.