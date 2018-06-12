Игорь Николаев трогательно поздравил маму в день рождения

Сегодня, 16:05

Матери популярного композитора Игоря Николаева исполняется 80 лет. Музыкант сделал ей довольно неожиданное и трогательное поздравление, которого женщина просто не ожидала.

Матери Игоря Николаева исполнилось 80 лет, но несмотря на это женщина выглядит довольно моложаво. Поклонники музыканта всегда восхищались ухоженным видом Светланы Митрофановны.

С юбилеем композитор решил поздравить маму очень креативно и трогательно. На своей страничке в социальной сети Николаев опубликовал совместную фотографию и сообщил, что готов ежедневно ее поздравлять, дарить подарки и благодарить за свое рождение. Поклонники музыканта поддержали его поздравления и также поблагодарили юбиляршу за рождение такого талантливого сына, песни которого всегда популярны.

Певец уверен, что более шикарной женщины, чем Светлана Митрофановна он еще не встречал. Кроме этого Николаев уверен, что именно материнская любовь помогла ему добиться успеха в жизни, а ее поддержка помогала в самые тяжелые для него времена.

Как пройдет празднование такой солидной даты, неизвестно, но семья всегда собиралась в этот день вместе. Напомним, что у 57-летнего Николаева есть две дочери, которые также не обошли вниманием свою любимую бабулю.

Напомним, что композитор родился в обычной семье. Отец его – капитан дальнего плавания, а мама работала бухгалтером, а потом вышла на пенсию. На сегодняшний день Игорь счастлив в браке с Юлией Проскуряковой.