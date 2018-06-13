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Феофилактова распустила слухи о новом возлюбленном

Сегодня, 04:30

Бывшая участница скандального телепроекта «Дом-2» Евгения Феофилактова устроила день рождения для своего мужчины, имя которого называть отказалась.

Феофилактову считают одной из самых успешных участниц телешоу, девушка открыла свой собственный бизнес, постоянно участвует в фотосессиях, а также играет в театре. Но после расставания с Антоном Гусевым Евгения не особо распространяется по поводу личной жизни. Однако фанаты девушки уверены, что у такой красотки точно кто-то есть. Недавно Феофилактова опубликовала запись, где рассказала, что устроила большое торжество для одного мужчины, подчеркивая, что это очень близкий для нее человек.

«Вчера отпраздновали день рождения очень родного человека, так хорошо и душевно посидели», - написала девушка в своем Instagram.

Многие обратили внимание на то, что на торте красовалась большая буква «Т», с которой, возможно, и начинается имя молодого человека Евгении.

Подчеркивается, что весь праздник был оформлен со вкусом, в лучших традициях. Девушка украсила всю комнату огромными шарами с буквами, которые составили слово «Тигр», на праздник пришли самые родные и близкие. Поклонники считают, что Феофилактова не афиширует отношения, потому что не хочет, чтобы их обсуждали.

«Счастье любит тишину», - заключили фанаты.

Сама телеведущая больше любит делиться с обществом достижениями маленького сына Даниэля, который является большой радостью для Евгении.

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