Феофилактова распустила слухи о новом возлюбленном

Бывшая участница скандального телепроекта «Дом-2» Евгения Феофилактова устроила день рождения для своего мужчины, имя которого называть отказалась.
Феофилактову считают одной из самых успешных участниц телешоу, девушка открыла свой собственный бизнес, постоянно участвует в фотосессиях, а также играет в театре. Но после расставания с Антоном Гусевым Евгения не особо распространяется по поводу личной жизни. Однако фанаты девушки уверены, что у такой красотки точно кто-то есть. Недавно Феофилактова опубликовала запись, где рассказала, что устроила большое торжество для одного мужчины, подчеркивая, что это очень близкий для нее человек.
Многие обратили внимание на то, что на торте красовалась большая буква «Т», с которой, возможно, и начинается имя молодого человека Евгении.
Подчеркивается, что весь праздник был оформлен со вкусом, в лучших традициях. Девушка украсила всю комнату огромными шарами с буквами, которые составили слово «Тигр», на праздник пришли самые родные и близкие. Поклонники считают, что Феофилактова не афиширует отношения, потому что не хочет, чтобы их обсуждали.
Сама телеведущая больше любит делиться с обществом достижениями маленького сына Даниэля, который является большой радостью для Евгении.