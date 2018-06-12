Модель plus-size шокировала целлюлитом на реальных фотографиях

Сегодня, 15:05

Известная модель plus-size и модный блогер Джорджина Хорн шокировала соцсети своими свежими снимками в Instagram. На этот раз поклонники посчитали фото безобразным, за целлюлит на ногах и нелепые татуировки.

Модель из Великобритании Джорджина Хорн никогда не стеснялась своего лишнего веса и сейчас активно в Сети пропагандирует бодипозитив, который призывает людей со всего мира любить свое тело таким, каким создала его природа. Девушка никогда не занималась в тренажерном зале и не имеет привычки отказывать себе в любимой вредной пище.

Поклонники восхищались стремлениям Джорджина покорить модный мир, однако последние фото поставили на звездной карьере крах, утверждают пользователи Сети. Все дело в последних снимках Хорн, на которых девушка продемонстрировала целлюлит и нелепые татуировки. Многие фолловеры посчитали, что с такой фигурой Хорн не сможет стать в один ряд с моделью plus-size Эшли Грэм.