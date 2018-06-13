Оксана Акиньшина откровенно рассказала, почему не забрала старшего сына в Швейцарию

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Актриса около года назад вместе с супругом Арчилом Геловани и двумя общими детьми отправилась за границу, где и проживает до настоящего времени. Тем не менее, оказаться там смогли не все члены семейства, которые остались в России.

Оксана Акиньшина откровенно рассказала, почему не забрала старшего сына с собой в Швейцарию. По признанию знаменитости, ее 9-летний ребенок от предыдущего брака имеет проблемы со здоровьем, поэтому и не смог проживать вместе с семьей и сейчас находится у бабушки. Тем временем, средний сын Оксаны в 4 с половиной года уже стал учеником частной школы, которая обходится родителям примерно в 4 миллиона рублей за год.

По рассказу Акиньшиной, ее детям действительно хорошо и безопасно в Швейцарии, однако ей самой становится некомфортно за границей. Актриса мечтает вернуться в Россию, однако сейчас это невозможно по многим причинам. О своей младшей дочери артистка рассказала многие вещи, к примеру – малышка растет настоящей женщиной со взрывным характером, поэтому с легкостью будет покорять мужчин, когда вырастет.