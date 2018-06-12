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Ариана Гранде готова выйти замуж спустя месяц отношений

Сегодня, 14:02

Связать свою судьбу она решила с американским актером Питом Дэвидсоном. Накануне он сделал ей предложение, которое певица не смогла отвергнуть и согласилась стать его женой.

Ариана Гранде готова выйти замуж спустя месяц отношений. Такого поворота от певицы не ожидал никто. Таким решением она заставила говорить о себе буквально всех. Гранде и Дэвидсон практически «случайно» начали встречаться. На данный момент они не уже перешли на этап серьезных отношений. Они быстро стали одной из самых хардкорных пар Голливуда.

Гранде и Дэвидсон флиртовали друг с другом в Instagram. Гранде поделился видео Дэвидсона во время стендапа в Лос-Анджелесе. И есть эти две новостные татуировки, посвященные Гранде на теле Дэвидсона. Их отношения уже не секрет, а грядущая свадьба – большое событие.

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