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Друзья Прилучного и Муцениеце раскрыли причину их разрыва

Сегодня, 13:38

Про бурные ссоры и примирения Павла Прилучного и Агаты Муцениеце в шоу-бизнесе уже ходят легенды. Более недели назад пара вдруг отписалась друг от друга в соцсетях, а также сделали заявление, что ставят брак на «паузу».

Также его одного увидели на свадьбе его коллеги. Оператор Морад Абдель-Фаттаха, который присутствовал на свадьбе, сказал, что он давний друг Павла и знает, что все проблемы актер держит в себе, а эта свадьба тому подтверждение.

Причиной разрыва пары могла быть измена, так как Прилучный не раз давал поводы для ревности, это известно из близкого окружения пары. Друзья Прилучного и Муцениеце раскрыли причину их разрыва.

Сама Агата комментирует: «несмотря на постоянные ссоры в нашей семье, мы смогли помирится, а наш брак, наверное, на всю жизнь».

Поклонники поддерживают пару и говорят, что такие идеальные семьи не должны распадаться. Практические все супруги рано или поздно сталкиваются с периодом, когда единственным выходом из ситуации остается разрыв. Однако есть способы избежать расставания, оставив семью полноценной. Однако если же муж изменил Муцениеце, фанаты советуют ей хорошо подумать, прежде чем восстанавливать отношения.

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