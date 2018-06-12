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«Забегаловке» Ольги Бузовой предсказали крах из-за антисанитарии

Сегодня, 13:25

Скандальна блогер из России Лена Миро раскритиковала новый бизнес популярной телеведущей и певицы Ольги Бузовой, которая на днях открыла собственный ресторан. Блогер назвала ресторан «забегаловкой» и предсказала ему крах.

Лена Миро в скандальной статье заявила, что ресторан BuzFOOD, который принадлежит Ольге Бузовой, потерпит крах из-за банального отсутствия чистоты. Журналистка также вспомнила и заведение Тимати в Воронеже, которое прославилось благодаря «черным» бюргерам. Ресторан рэпера на днях закрыли по причине антисанитарии.

Миро заявила, что Бузова со своей занятостью не успевает даже высыпаться, не говоря уже о том, что её нужно внимательно следить за сложным и ответственным ресторанным бизнесом. Сама Бузова пока не прокомментировала критику от известного блогера.

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