Алика Смехова устроила танцы на столе

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«Супер, так держать!»

, - пишет поклонник актрисы.

Алика Смехова устроила задорные танцы прямо на столе. В цветочном платье и венке на голове. Вот так 50-летняя актриса отдохнула на вечеринке друзей, чем безумно порадовала своих поклонников и вызвала ажиотаж.

Вот что пишут фанаты Алики:

«красивая, счастливая, радостная, вы молодец, приятно посмотреть и улыбнуться», «Алика, вы прелесть! Позитивом зарядилась на целый день. Прям хочется так же зажигать»

Актриса, а по совместительству мама двух сыновей майские праздники проводила на Мальдивах. Она не стесняясь позировала в купальнике. Поклонники звезды восхищаются ее фигурой.