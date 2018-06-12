Алика Смехова устроила танцы на столе

«Супер, так держать!», - пишет поклонник актрисы.
Алика Смехова устроила задорные танцы прямо на столе. В цветочном платье и венке на голове. Вот так 50-летняя актриса отдохнула на вечеринке друзей, чем безумно порадовала своих поклонников и вызвала ажиотаж.
Вот что пишут фанаты Алики:
«красивая, счастливая, радостная, вы молодец, приятно посмотреть и улыбнуться», «Алика, вы прелесть! Позитивом зарядилась на целый день. Прям хочется так же зажигать».
Актриса, а по совместительству мама двух сыновей майские праздники проводила на Мальдивах. Она не стесняясь позировала в купальнике. Поклонники звезды восхищаются ее фигурой.