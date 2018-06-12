Татьяна Лазарева высмеяла слухи о своей скорой смерти

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Поклонники с восторгом отнеслись к энтузиазму жизнерадостного кумира.

Телеведущая Татьяна Лазарева разместила в своём Instagram ироничный пост, в котором высмеяла слухи о своей скорой смерти. В частности, знаменитость предложила поклонникам отпраздновать то, что её «хоронят» средства массовой информации просмотром нового выпуска музыкального шоу Pro Cover. Слова о том, что она «живее всех живых», как утверждает теледива, могут легко подтвердить её коллеги, которые также принимали участие в съёмках программы. Поклонники с воодушевлением восприняли энтузиазм кумира и бросились писать в комментариях под постом массу положительных отзывов. Как известно, некоторое время назад в прессе появились сообщение о том, что состояние здоровья Лазаревой резко ухудшилось и в скором времени она может умереть. Повод для беспокойства у фанатов при этом уже был, ведь несколько лет назад Татьяна признала, что страдает от язвенного колита, опасного заболевания, которое сложно поддается лечению.

Ранее мы писали, что телеведущая Регина Тодоренко подтвердила слухи о беременности. Звезда тревел-шоу «Орёл и решка» ранее говорила, что просто поправилась, но в итоге решила, что скрывать правду больше нельзя и поделилась с поклонниками радостной вестью.