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Роза Сябитова пострадала от «ленивцев» из Зверополиса в Шереметьево

Сегодня, 12:16

Об этом инциденте не смогла смолчать болтливая сваха программы «Давай поженимся». Компания Nordwinb Airlines стала для телеведущей настоящим испытанием в котором ей препятствовали экономкласс, доплата за выбранное место и багаж. Нерадивые медлительные сотрудники вообще едва не довели почти уравновешенную Розу до бешенства и криков.

Роза Сябитова пострадала от «ленивцев» из Зверополиса в Шереметьево. Телеведущая пожаловалась на сервис в аэропорту и посоветовала подписчикам обходить его десятой стороной. Компания Nordwinb Airlines регистрирует пассажиров по компьютеру, чем лишила Розу возможности выбора. Также ее косметичку оценили как большой габаритный багаж, за который стоит доплатить. Не могут сотрудницы стойки распечатать вовремя билет, для этого пассажир теряет 20 лишних минут.

«Девушка регистратор бегала от компьютера к компьютеру, пытаясь это сделать, а сотрудницы напоминали ленивцев из мультфильма Зверополис», - сообщила Сябитова.

«Подышав минуту, я решила, что это тупые сотрудники, аэропорт, Компания, и простой развод на деньги. В конечном итоге я заплатила ещё 3.000. На всякий случай буду вас информировать, как я долетела! Господи, спаси и сохрани! Легкого взлёта мне, и мягкой посадки!», - говорит сваха программы «Давай поженимся».

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