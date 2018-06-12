Сегодня, 12:16

Об этом инциденте не смогла смолчать болтливая сваха программы «Давай поженимся». Компания Nordwinb Airlines стала для телеведущей настоящим испытанием в котором ей препятствовали экономкласс, доплата за выбранное место и багаж. Нерадивые медлительные сотрудники вообще едва не довели почти уравновешенную Розу до бешенства и криков.

Роза Сябитова пострадала от «ленивцев» из Зверополиса в Шереметьево. Телеведущая пожаловалась на сервис в аэропорту и посоветовала подписчикам обходить его десятой стороной. Компания Nordwinb Airlines регистрирует пассажиров по компьютеру, чем лишила Розу возможности выбора. Также ее косметичку оценили как большой габаритный багаж, за который стоит доплатить. Не могут сотрудницы стойки распечатать вовремя билет, для этого пассажир теряет 20 лишних минут.