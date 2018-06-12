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Гигантская ненатуральная грудь может стать смертельно опасной. В некоторых случаях силикон в молочных железах провоцирует рак.

Фанаты аппетитной россиянки не могут пропустить ни одной ее фотосессии, а ее новые снимки поражают своей привлекательностью и фактурой. Несмотря на пополняющийся сториз, Квитко успевает корректировать форму и размер груди, что провоцирует появление вен и припухлости на нежной коже Анастасии.

Поклонники подозревают, что у «Русской Кардашьян» рак груди. Натолкнули их на такие мысли внешние изменения в фигуре красавицы. Венозная сеточка на шикарной груди не раз становилась горячей темой для обсуждений, также привлекает внимание хейтеров и ситуация набрала обороты. Официально Квитко не комментирует заявления завистников.

Не секрет, что многие звезды рискуют своей жизнью ради привлекательной внешности. Некоторым в результате ставят диагноз "рак". Но смертельно опасные операции не сдерживают девушек, которые в погоне за славой делают себе гигантскую силиконовую грудь.

К слову, утонченная российская модель Анастасия Квитко прогнула попой капот Ferrari. Инцидент стал новостью дня среди поклонников девушки. Сообщается, что якобы во время необычного снимка Квитко присела на машину и сделала фото.