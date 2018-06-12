В соцсетях объявился двойник Аллы Пугачевой

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Внешне Жанна удивительно похожа на молодую Примадонну. Пользователи отметили сходство женщин.

Двойник Аллы Пугачёвой неожиданно объявился в соцсетях. При чём не где-нибудь, а шоубиз-тусовке. Как оказалось, супруга комика и продюсера Гарика Мартиросяна Жанна Левина удивительным образом похожа на Примадонну в молодости. Женщина сперва сама заметила сходство, а затем попросила подписчиков в Instagram ответить на вопрос: действительно ли её подозрения оправданы. Она опубликовала на своей старнице коллаж, где разместила своё фото в чёрно-белых тонах и снимок Аллы Борисовны, сделанный несколько десятилетий назад. Поклонники Жанны удивились, но подтвердили, что сходство действительно есть и оно очень большое. Комментаторы оставили под публикацией массу положительных отзывов. Многие отметили чувство юмора Жанны, а также посоветовали ей выступать дуэтом со своим супругом.

Ранее мы писали, что двойник Сергея Лазарева намерен судиться с артистом. Поводом для этого послужила публикация в социальных сетях певца. Мужчина потребовал от него удалить пост, однако тот проигнорировал запрос.