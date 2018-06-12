Наталья Рудова с помощью фотошопа превратилась в Анджелину Джоли

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Актриса Наталья Рудова на днях неприятно удивила своих поклонников новым необычным образом. Пользователи Сети стали критиковать знаменитость за фотошоп, который превратил Рудову в Анджелину Джоли.

Поклонники Наталья Рудовой раскритиковали знаменитую девушку за неумелое использование фотошопом и большое количество косметики на лице. В комментариях фанаты заявили, что актриса потеряла свою индивидуальность и на данным фото напомнила Анджелину Джоли.

«У тебя щеки божественные, зачем убирала с помощью фотошопа?», «На себя не похожа», «Вот не пойму, зачем коверкать свою идеальную красоту фотошопом», «Наташа, вы красивая девушка, но что вы сделали с собой? Вы стали , просто куклой. Без эмоций, без жизни», «Как жалкая копия Джоли», «Очень на Анджелину Джоли стала похожа», - прокомментировали снимок Рудовой пользователи Сети.