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Знаменитая бизнесвумен Оксана Лаврентьева вышла замуж

Сегодня, 10:00

Оксана Лаврентьева и ее жених Александр Цыпкин выставили свою любовь на показ, они ведут совместный блог «Диалоги с котиком», в котором рассказывают о своих чувствах и переживаниях, делятся планами на будущее. Теперь же пара узаконила свои отношения, сыграв шикарную свадьбу.

В подмосковной Барвихе состоялась долгожданная свадьба 40-летней бизнесвумен Оксаны Лаврентьевой, которая является генеральным директором компании «Русмода» и 42-летнего известного писателя Александра Цыпкина. Гостями шикарного мероприятия стали такие знаменитости, как Ксения Собчак, Ингеборге Дапкунайте, Яна Рудковская и многие другие. Каждый из присутствующий счел своим долгом поделиться кадрами со свадьбы на своей страничке в социальной сети, ведь и виновники торжества ведут свой совместный блог, где освещалось данное событие.

Сообщается, что невеста сменила несколько  свадебных платьев, которые поражали своей красотой. Так, в загсе она появилась перед гостями в лаконичном белом платье, лицо было прикрыто белой вуалью. В ресторане она появилась перед присутствующими в длинном платье с глубоким декольте.

Ведущая торжества – Ксения Собчак, уверенна, что она еще не встречала более гармоничной пары, которая дополняет друг друга во всем. Поклонники пары поздравили их в сети, где Лаврентьева и Цыпкин выложили «свадебный пост».

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