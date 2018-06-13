Несколько месяцев назад звезда «Дома-2» выложила фото, сделаное в одном из мальдивских отелей. Жужа лежит на кровати, украшенной цветами, а рядом выложена надпись: «счастливого медового месяца».
"Дом-2": Поклонники вычислили тайного любовника Кати Жужи. Но Катя тщательно скрывала личность своего возлюбленного. Внимательные фанаты смогли вычислить и предположить, что им является гонщик Артем Маркелов.
Молодой человек говорит, что просто без ума от Кати и ее дочери Николь.
О личности гонщика известно совсем мало. Артем удачно участвовал в молодежной серии «Формула 2» в Бахрейне. СМИ сообщает: Маркелов в отличии от соперников был бескомпромиссен и целеустремлен. У Маркелова огромное количество фанатов.