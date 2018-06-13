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"Дом-2": Поклонники вычислили тайного любовника Кати Жужи

Сегодня, 06:30

Несколько месяцев назад звезда «Дома-2» выложила фото, сделаное в одном из мальдивских отелей. Жужа лежит на кровати, украшенной цветами, а рядом выложена надпись: «счастливого медового месяца».

"Дом-2": Поклонники вычислили тайного любовника Кати Жужи. Но Катя тщательно скрывала личность своего возлюбленного. Внимательные фанаты смогли вычислить и предположить, что им является гонщик Артем Маркелов.

"Нечего не сможет заменить счастливые глаза вашего любимого человечка и счастливого смеха вашего ребенка», - прокомментировал одно фото Артем в социальных сетях.

Молодой человек говорит, что просто без ума от Кати и ее дочери Николь.

О личности гонщика известно совсем мало. Артем удачно участвовал в молодежной серии «Формула 2» в Бахрейне. СМИ сообщает: Маркелов в отличии от соперников был бескомпромиссен и целеустремлен. У Маркелова огромное количество фанатов.

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