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Стало известно о шестом тайном ребенке Владимира Кузьмина

Сегодня, 09:02

Владимир Кузьмин со своей третьей женой Екатериной, которая младше него на 27 лет, вместе уже 17 лет. Жили в Подмосковье, откуда недавно переехали. Одна из версий - артист просто повздорил с соседом. А другая - музыкант попытался скрыть рождение шестого ребенка.

Стало известно о шестом тайном ребенке Владимира Кузьмина. Он женат уже третий раз. У него 5 детей и один приемный. Со старшими детьми Степаном и Лизой случилось несчастье. В 2002 году дочь была убита, а сын выпал из окна квартиры, которая горела в 2009 году.

Со своей внебрачной дочкой Мартой Кузьминой певец сотрудничает на концертах. Родилась Марта от романа с Ириной Мильциной. Соседи исполнителя говорят, что лично видели ребенка Кузьмина.

Появление шестого ребенка композитор никак не комментирует. В программе "Ты не поверишь!" он сказал: «в моем доме часто гостят много детей, на этой почве кто-то мог решить, что родился еще один ребенок». Теперь в их доме живут тесть и теще. В новый дом супруги не взяли даже горничную. Она подтверждает, что Катю видела с ребенком, и так понятно, что это ребенок супругов.

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