Кендалл Дженнер бросила мать и переехала к своему возлюбленному

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Известная модель и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер возобновила романтические отношения со своим возлюбленным баскетболистом Беном Симмонсом после страстного поцелуя с братом Беллы Хадид. Сообщается, что Кендалл бросила мать и переехала жить к своему бойфренду.

Ранее СМИ сообщали, что пока Бен Симмонс занимался спортом, его возлюбленную Кендалл Дженнер папарацци застали за страстным поцелуем с Анваром Хадидом, который является родным братом сестер Беллы и Джиджи Хадид. Но похоже, что поцелуй не пошатнул отношения Кендалл со звездой NBA Симмонсом.

Недавно Дженнер застали фотокорреспонденты за переездом в дом баскетболиста. Девушка и её бойфренд выглядели счастливыми. Напомним, что о романе знаменитостей стало известно ещё в мае текущего года.