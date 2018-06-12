Автопортрет Аллы Пугачевой продают за 15 000 рублей

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Информация о новом уникальном лоте привлекла внимание коллекционеров. За указанную сумму желающий может получить рисунок, выполненный красным фломастером. Есть уникальное поздравление от Примадонны.

Автопортрет Аллы Пугачевой продают на аукционе за 15 000 рублей

«Рисунок, выполненный красным фломастером, владелец принес нам около месяца назад. Сделан он на обороте фотоальбома, превосходно сохранился. В верхней части есть надпись: «До новых встреч! (На новом посту)». После продажи вырученные деньги, за вычетом комиссионных за наши услуги, передадим хозяину наброска», - сообщили организаторы продажи раритетного рисунка.

В качестве его достоинства называют возраст – более 40 лет назад Алла Борисовна решила нарисовать этот набросок. Вырученные деньги планирует потратить на благотворительность. Поговаривают, что это будет центр, где ее супруг Максим Галкин значится соучредителем.