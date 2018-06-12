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Мария Погребняк украла имидж у Анджелины Джоли

Сегодня, 07:10

Жена футболиста надела откровенное платье, показав поклонникам грудь. Погребняк сменила имидж, перекрасила волосы и сделала новую прическу.

Новый образ Мария Погребняк показала на красной дорожке премии Муз-ТВ. Фанаты отметили, что новый имидж модель украла у Анджелины Джоли. Много лет Мария ходила с одним и тем же цветом волос, однако теперь ее настигли кардинальные перемены. Жена Павла Погребняка стала жгучей брюнеткой как Анджелина Джоли.

Поклонники были удивлены и шокированы изменениями образа блондинки Погребняк. Они отметили, что темный цвет волос и челка отражают характер девушки. Изменения в стиле, как считают поклонники, могут быть связаны с личной жизнью модели. Чаще всего девушки начинают стричь и красить волосы, когда они хотят измениться и начать все с начала.

Не так давно кардинальной сменой имиджа шокировала подруга Марии Погребняк Ольга Бузова. После развода ведущая "Дом-2" сделала короткую стрижку и также перекрасилась в брюнетку, что для блондинки Бузовой было не свойственно. Сейчас по ее стопам пошла и Мария. Девушка также перекрасилась в брюнетку и сделала новую стрижку.

Такие перемены могут свидетельствовать о проблемах в семье и предстоящем разводе с мужем. Сама девушка слухи о расставании или ссорах с Павлом не комментирует. На красной дорожке Муз-ТВ модель появилась в откровенном платье, показав грудь и шикарную фигуру.

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