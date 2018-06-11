«Моё предложение - Рамзан Кадыров»: Слепаков нашел тренера для сборной России по футболу

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Комедийный актер и вокалист записал новую песню в преддверии чемпионата, который стартует уже через три дня. Артист постарался изложить мысли в собственной манере, для чего использовал рифму, гитару и забавный текст, в центре которого выступил чеченский глава.

Слепаков нашел тренера для сборной России по футболу и в песне заявил: «Моё предложение - Рамзан Кадыров». По мнению артиста, именно политик может воспитать футболистов и сделать из них чемпионов, и лучшей кандидатуры на эту роль не найти. Семен даже описал свой сценарий развития событий, однако в конце песни пришел к тому, что перед игроками бессилен даже глава Чечни.

Песня длится более четырех минут, и это с учетом, что Семен Слепаков исполняет ее достаточно быстро. В конце юморист обращается к России и заявляет, что "где-то в сибирском селе уже мог родиться новый Пеле, который ножкой дрыгает на столе". Слепаков использовал в песне несколько нецензурных выражений, которые вписываются в композицию достаточно гармонично.