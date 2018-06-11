Сегодня, 20:59

В микроблоге певицы появилась короткая видеозапись, на которой поклонники могут рассмотреть обнимающего знаменитость молодого человека с татуировками на руках. Не нужно долго думать, чтобы узнать эти «картинки», принадлежащие новому избраннику артистки.

Публика пришла к выводу, что Кети Топурия и Гуф вместе уехали к морю, ведь в объятиях артист и исполнительница слушают романтические песни, любуются закатом и радуются жизни. Более того, на странице рэпера также появилась фотография, на которой он позирует на лазурном берегу. Фанаты Гуфа обратили внимание, что с появлением нового увлечения в его ленте перестали мелькать снимки с сыном, которых раньше было много.

Ранее сообщалось и о другой публикации на странице Кети Топурии, которая решила расставить точки и показала, какими влюбленными взглядами они с Гуфом смотрят. Тем не менее, исполнитель еще месяц назад настаивал, что с Кети они просто друзья.