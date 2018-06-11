VistaNews.ru


Кети Топурия и Гуф вместе уехали к морю

Сегодня, 20:59

В микроблоге певицы появилась короткая видеозапись, на которой поклонники могут рассмотреть обнимающего знаменитость молодого человека с татуировками на руках. Не нужно долго думать, чтобы узнать эти «картинки», принадлежащие новому избраннику артистки.

Публика пришла к выводу, что Кети Топурия и Гуф вместе уехали к морю, ведь в объятиях артист и исполнительница слушают романтические песни, любуются закатом и радуются жизни. Более того, на странице рэпера также появилась фотография, на которой он позирует на лазурном берегу. Фанаты Гуфа обратили внимание, что с появлением нового увлечения в его ленте перестали мелькать снимки с сыном, которых раньше было много.

Ранее сообщалось и о другой публикации на странице Кети Топурии, которая решила расставить точки и показала, какими влюбленными взглядами они с Гуфом смотрят. Тем не менее, исполнитель еще месяц назад настаивал, что с Кети они просто друзья.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

"Влюбленные": Гуф показал откровенный снимок с Кети Топурией

Николь Кузнецова прокомментировала отношения Гуфа и Кети Топурии

Кети Топурия променяла Гуфа на бывшего

Главное за неделю

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков, подтверждающих существование угрозы для...

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Рекомендуем