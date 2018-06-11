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«Не смог пережить»: Бузова объяснила поведение обиженного Тимати

Сегодня, 20:29

Знаменитость опубликовала в микроблоге очередную фотографию, сделанную в момент вручения певице тарелки на премии «Муз-ТВ». Как считает певица, артист и глава Black Star не является умным, порядочным и верным мужчиной, каких любит Ольга.

Бузова объяснила поведение обиженного Тимати, который уже успел поругаться с директором канала.

«Похоже, Тимати не смог пережить именно этого», - подписана фотография, репост которой из постороннего сообщества сделала Ольга, а на снимке изображена Бузова с тарелкой, которую Тимур Юнусов не получил.

Как сообщалось ранее, между Тимати и главой «Муз-ТВ» Арманом Давлетяровым произошел громкий конфликт в Сети.

Директор канала обвинил исполнителя в полном отсутствии поддержки во время мероприятия, а певец назвал премию «говном».

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