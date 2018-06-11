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«Нужна перегрузка»: Бузова заявила о перерыве

Сегодня, 19:31

Популярная певица написала на своей официальной странице в Instagram, что сильно устала.

Недавно Ольга Бузова открыла очередной магазин бижутерии, поучаствовала в нескольких премиях, выпустила клипы и песни, а также провела открытие первого фирменного ресторана в Москве Buzfood. На фоне всего этого женщина успевает и давать концерты, и бывать на всяких гламурных вечеринках, давая поклонникам поводы для слухов.

Без сомнений, что такой насыщенный график, в котором помимо творчества и шоу-бизнеса есть обычный бизнес, очень сильно утомляет. Так произошло и с Бузовой.

На своей официальной странице в Instagram певица написала, что она «отдала всю себя» и от неё «ничего не осталось». Ольга признаётся, что ей нужна срочно перезагрузка, потому что последние дни в её жизни были особенно напрядёнными. Затем певица видимо заявила о перерыве, добавив своим фанатам: «Не скучайте». О чём идёт речь Бузова не уточняет. Будет ли это перерыв в творчестве, бизнесе или же просто в Сети.

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