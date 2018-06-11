Даша Астафьева показала подписчикам средний палец

Сегодня, 20:22

Известная исполнительница обратилась к фанатам и опубликовала необычную фотографию. Певица отметила, что не хвастается маникюром и не пытается показать, как выглядит ее лицо без макияжа, потому что хочет сказать совершенно другое.

Даша Астафьева в своем микроблоге мысленно послала подписчиков и показала им средний палец. Знаменитость объяснила, что обращение касается исключительно тех, кто смеет не считаться с мнением и позицией артистки, оскорбляет ее, пишет гадости и угрожает, и все это происходит на странице Астафьевой.

По словам певицы, ее отношение к таким людям весьма категорично, и кроме того, что недоброжелатели идут в «бан», мысленно они отправляются еще и «сами знают куда». После публикации артистки мнения поклонников разделились. Некоторые оскорбились подобным поведением кумира, другие поддержали Дашу, а некоторые и вовсе заявили, что исполнительница слишком ранимая.