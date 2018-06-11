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Австралийской актрисе не в новинку обнажаться перед публикой, так как ее первой профессией стал модельный бизнес. Однако после съемок в многочисленных фильмах, некоторые из которых стали весьма популярными, поклонники стали следить за нравственностью 42-летней Мелиссы Джордж.

Недавно звезда «Зачарованных» показала ягодицы сквозь прозрачную юбку, чем шокировала пуританский сегмент своих фолловеров, но большинство подписчиков были в восторге и поставили под фото в социальной сети множество лайков. Самые преданные поклонники написали, что актрисе просто необходимо показывать себя «во всей красе» после развода с Клаудио Дабетом. Самые взыскательные критики оценили дизайн наряда Мелиссы.

Еще бы, платье было сшито самим Жан-Полем Готье, конечно же, не собственноручно, но это не умаляет значимость бренда. Мелисса явно переживает кризис среднего возраста, все чаще появляясь на светских мероприятиях с незнакомыми публике молодыми людьми. Однако в современных реалиях такие демонстрации не являются эпатажными и зачастую проходят мимо внимания прессы.