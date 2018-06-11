VistaNews.ru


Звезда «Зачарованных» показала ягодицы сквозь прозрачную юбку

Сегодня, 18:30

Австралийской актрисе не в новинку обнажаться перед публикой, так как ее первой профессией стал модельный бизнес. Однако после съемок в многочисленных фильмах, некоторые из которых стали весьма популярными, поклонники стали следить за нравственностью 42-летней Мелиссы Джордж.

Недавно звезда «Зачарованных» показала ягодицы сквозь прозрачную юбку, чем шокировала пуританский сегмент своих фолловеров, но большинство подписчиков были в восторге и поставили под фото в социальной сети множество лайков. Самые преданные поклонники написали, что актрисе просто необходимо показывать себя «во всей красе» после развода с Клаудио Дабетом. Самые взыскательные критики оценили дизайн наряда Мелиссы.

Еще бы, платье было сшито самим Жан-Полем Готье, конечно же, не собственноручно, но это не умаляет значимость бренда. Мелисса явно переживает кризис среднего возраста, все чаще появляясь на светских мероприятиях с незнакомыми публике молодыми людьми. Однако в современных реалиях такие демонстрации не являются эпатажными и зачастую проходят мимо внимания прессы.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Бывшая участница «Дома-2» демонстрирует ягодицы случайным прохожим

Голая Бузова на шпильках показала ягодицы соседям

Гаянэ Багдасарян показала всем упругие ягодицы

Главное за неделю

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков, подтверждающих существование угрозы для...

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Рекомендуем