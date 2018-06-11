«Неважно выглядит»: Игорь Крутой резко сбросил 20 кг из-за диабета

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Поклонники знаменитого композитора бьют тревогу не первый месяц, поскольку очень обеспокоены внешним видом и состоянием здоровья своего кумира. Продолжительное лечение от проблем с усвоением глюкозы дало свои позитивные результаты, однако точку в процессе выздоровления ставить еще рано.

Игорь Крутой резко сбросил 20 кг из-за диабета. Сообщение о состоянии здоровья известного композитора не первый раз шокируют поклонников артиста. Болезненный вид и бледность кожи всегда сигнализировали наступление у человека состояния болезни.

«Очень похудел, надеюсь, со здоровьем все в полном порядке», «Что-то неважно выглядит, как будто нездоров, не дай бог», «Может, специально очистил организм?», «Такой был лапочка, плотненький! Дай Бог здоровья всегда!» - писали поклонники.