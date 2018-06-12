Сын Булановой предал ее, сделав шокирующее заявление о ее творчестве

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Мальчик признался, что он терпеть не может песни своей знаменитой матери. Однако Татьяна не обижается на Никиту, подчеркивая, что у каждого разные вкусы.

Многие знаменитости рассказывают, что, даже несмотря на очевидную популярность, главным фактором успеха служит поддержка родных. Уже давно всем известно, что те дети, которых родители поддерживают во всех начинаниях, просто обречены на успех. Однако этот способ не всегда срабатывает со стороны детей. Никита, сын Булановой, решил не таить от матери, и признался, что ее творчество ему не по душе. 11-летний мальчик сделал шокирующее заявление о ее творчестве и рассказал, что у них с матерью просто разные вкусы, и она не обижается на него. «Это нормально, что у разных людей разные предпочтения в музыке», - говорит Татьяна.

Сын Булановой говорит, что у них с мамой очень сильное взаимопонимание. Мальчик больше любит современные хиты, и часто хочет быть похож на своих кумиров. К примеру, он постоянно красит волосы и делает разные стрижки, чего не запрещает звездная мама. «Он часто берет пример со старшего брата, когда красит волосы. Я ему не запрещаю, но не хочу, чтобы он портил волосы. Хотя сейчас каникулы пусть делает что хочет!» - заключила Буланова.