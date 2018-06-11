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Малахов не знал о своём гражданстве США

Сегодня, 17:50

Телеведущий поделился с поклонниками интересным скриншотом переписки на форуме, в которой обсуждался государственный деятель Василий Якеменко, а также и сам артист. По словам пользователей, знаменитость проживает в Нью-Йорке уже давно.

Малахов удивился написанному, ведь он не знал о своём гражданстве США, о чем было написано на форуме. Разговор общественности начался с того, что Якеменко на бюджетные деньги приобрел себе имущество в Баварии и навсегда покинул Россию. После этого другой пользователь отметил, что Малахов поступил еще умнее, ведь имеет гражданство США уже давно, и проживает там же.

По мнению Андрея Малахова, который опубликовал скрин во всплывающих «историях», его удивлению нет предела. Во время переписки пользователи также обсудили тот момент, что профессиональные патриоты всегда имеют «запасные аэродромы».

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