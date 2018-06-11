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Семенович пришлось оперировать грудь из-за опухоли

Сегодня, 17:20

Операцию делал знаменитый пластический хирург. Об этом стало известно из издания Mash. 

Семенович пришлось оперировать грудь из-за опухоли. У Анны была обнаружена опухоль, но к счастью, образование оказалось доброкачественным, и грудь особо не пострадала и не деформировалась. Известно, что данную информацию пиар-директор Семенович опровергает.

Возможно, позже сама артистка решится рассказать неприятную историю прессе. На данный момент Анна уже выписана, и её жизни больше ничего не грозит.

Есть вероятность, что причиной образования могли стать импланты певицы.

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