Сегодня, 17:20

Операцию делал знаменитый пластический хирург. Об этом стало известно из издания Mash.

Семенович пришлось оперировать грудь из-за опухоли. У Анны была обнаружена опухоль, но к счастью, образование оказалось доброкачественным, и грудь особо не пострадала и не деформировалась. Известно, что данную информацию пиар-директор Семенович опровергает.

Возможно, позже сама артистка решится рассказать неприятную историю прессе. На данный момент Анна уже выписана, и её жизни больше ничего не грозит.

Есть вероятность, что причиной образования могли стать импланты певицы.