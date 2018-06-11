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Анна Седокова показала свой новый откровенный образ

Сегодня, 17:13

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram снимок, которым украсила обложку журнала «Домашний Очаг».

Анна Седокова не только показала свой новый откровенный образ, но и заявила, что внутри нового выпуска журнала будут более пикантные фотографии. Также женщина заявила, что её интервью журналистам из «Домашнего Очага» стало одним из её любимых. Седокова призывает поклонников обязательно прочитать опубликованный материал о ней.

Фанаты пришли в восторг от опубликованного снимка, заявив, что «Анечка была огонь», и что она «красавица». Стоит отметить, что в своём интервью Седокова рассказала о личном и о том, что хорошо умеет молчать и уходить, а если нужно - во многих ситуациях давать отпор.

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