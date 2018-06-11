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Даша Астафьева возмутилась закрытием школы, в которой она училась

Сегодня, 17:08

Популярная певица, супермодель, звезда журнала Playboy и светская львица ассоциируется у поклонников с неким распространенным гламурным образом. Однако Астафьева многих удивила своим недавним постом в социальной сети.

Даша Астафьева возмутилась закрытием школы, в которой она училась, да и не только она, но и ее бабушка. Это учебное заведение находится в украинском селе Чертомлык Днепропетровской области. Оно было построено еще в середине прошлого века. Дарья с болью пишет, что, по программе так называемой оптимизации, происходящей на Украине, сельские школы с давними традициями закрываются, освобождая место для построек власть имущих.

Подписчики Астафьевой, вероятно впервые поняли, что модель, певица и актриса, не обязательно является неким «заоблачным эльфом», но имеет свои исторические корни, за которые болеет. Дарья в своем посте обратилась к украинским СМИ в надежде, что они поднимут эту проблему и отстоят школу, выпустившую из своих стен множество замечательных людей и знаменитостей.

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