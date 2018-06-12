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«Они проститутки»: Ольга Бузова с намеком высказалась о разлучницах

Сегодня, 04:30

Уж два года прошло с того дня, как форвард «Локо» Дмитрий Тарасов собрал свою спортивную сумку и ушел от перспективной супруги к модели Анастасии Костенко. Однако и до сих пор информационные круги об этом знаковом событии расходятся в медийном пространстве.

Ольга Бузова недавно с намеком высказалась о разлучницах, имея в виду, конечно, конкретно Костенко, назвав их «проститутками». По словам новоявленной певицы и рестораторши, для таких женщин с низким уровнем социальной ответственности, женатый мужчина не является табу. В отличие от самой Ольги, которая, по ее словам, никогда не переступает границ дозволенного, а измена коварного супруга стала для нее шоком на всю оставшуюся жизнь.

Бузова, заявляя «они - проститутки», уверена, что Дмитрий жалеет о сделанном выборе, но не может покинуть новую жену, потому что она ждет ребенка. Поклонники Ольги, которых в России несть числа, живо откликнулись на слова своего кумира и принялись клеймить разлучницу, а также неверного супруга словами, которые в письменном виде воспроизводятся только на заборах подворотен или в социальных сетях. В то же время некоторые комментаторы напоминают, что в своё время Ольга Бузова сама увела футболиста из семьи, от его первой жены.

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