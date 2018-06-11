Лобода рассказала про имя для новорожденной дочери

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После рождения второй дочери певица Светлана Лобода отошла от работы и погрузилась в радости материнства. На данный момент малышка находится в США под опекой бабушек, а имя ей придумывает отец.

Фанаты Светланы Лободы 24 мая поздравили своего кумира с рождением второго ребенка, которого певица родила в США. Перед родами звезда заявляла, что не собирается надолго засиживаться в декретном отпуске, а вернется как можно скорее на сцену.

В одном из интервью прессе Лобода рассказала про имя для своей новорожденной дочери - его даст отец. Погрузиться с головой в радости материнства певица не смогла, ведь 8 июня она уже была на сцене и представляла свою новую песню Superstar на «Премии МУЗ-ТВ», где и получила заслуженную награду. Клип на данную композицию, к слову, стал одним из самых обсуждаемых в Интернете.

Лобода заявила, что несмотря на то, что малышка находится в США под опекой бабушек, она каждую свободную минуту старается проводить с ней, не пропускать каждый ее успех. В одном из интервью звезда рассказала, что роды прошли очень быстро и безболезненно, этот процесс занял всего пять часов. Старшая сестра новорожденной, дочка украинского танцора Евангелина очень ждала на свет появления малышки и сейчас уделяет ей довольно много времени, ладит с ней.