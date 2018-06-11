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Сеть удивили обнажённые снимки победительницы The X Factor и нападающего Премьер-лиги

Сегодня, 15:19

26-летняя артистка по имени Ли-Энн Пиннок была запечатлена со своим парнем-футболистом Андре Греем на одном из пляжей Греции. Однако фанатов больше заинтересовал купальник девушки и её крошечные трусы, которые вовсе не скрывали ягодицы.

Ли-Энн Пиннок является участницей британской поп-группы Little Mix, которая стала знаменита благодаря победы в The X Factor. Сейчас же в Сеть попали снимки певицы и её парня – нападающего клуба «Уотфорд» из Премьер-лиги Андре Грея. Пара отдыхала на одном из пляжей Греции.

Однако внимание поклонников привлекло не общество футболистов или место уикенда, а наряд Ли-Энн. Дело в том, что Сеть удивили опубликованные обнажённые снимки победительницы популярного шоу. Как сообщает Daily Mail, она была одета в крошечные бикини, которые вовсе не прикрывали её ягодицы и демонстрировали все прелести фигуры певицы. Верхняя часть купальника тоже была открытой.

На голове у Ли-Энн были небрежные мелкие кудри и очки от популярного бренда Dior, а также толстая золотая цепь. Возлюбленный артистки демонстрировал неплохую для футболиста физическую форму. Стоит отметить, что пара вместе уже с 2016 года.

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